В лагере под Волгоградом у двух детей нашли норовирус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области продолжают выяснять причины плохого самочувствия детей в оздоровительном лагере «Солнечный». Напомним, на днях ребята массово пожаловались на недомогание. У некоторых поднялась температура, были признаки ОРВИ, появилась тошнота, боли в ушах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, у двух подростков диагностировали норовирус. В здании лагеря провели обработку.

- С привлечением специализированной организации в лагере проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях, на пищеблоке с контролем качества обработки, - уточнили в Роспотрбнадзоре.

При этом у сотрудников вирус не диагностирован. Двух детей увезли на лечение домой, еще одного госпитализировали с гастроэнтеритом.