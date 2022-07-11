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Общество11 июля 2022 13:35

В селах под Волгоградом нашли проблемы с пожарной безопасностью

Прокуратура потребовала исправить нарушения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры.

По итогам проверки прокуратуры Ольховского района Волгоградской области в двух поселениях навели порядок в сфере пожаротушения. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в надзорном ведомстве. Речь о Каменнобродском и Рыбинском сельских поселениях. Выяснилось, что подразделения пожарной охраны находятся на приличном расстоянии от населенных пунктов, поэтому местные власти должны были закупить оборудование на случай ЧП. Однако его не было.

- По итогам проверки в адрес главы администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области внесено представление об устранении выявленных нарушений, - уточнили в прокуратуре.

Глава района поспешил исправиться. Сейчас в селах есть все необходимое на случай пожара.