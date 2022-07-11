У бюджета Волгоградской области доходы выросли на 23,5%

Волгоградская казна увеличила свои доходы Фото: Екатерина СИМОХИНА

У бюджета Волгоградской области выросли доходы. За полгода казна получила 72,9 млрд рублей – это на 23,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 13,9 млрд рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете финансов.

Налоговые и неналоговые поступлению в бюджет выросли на 10,5 млрд рублей. Общий объем собственных доходов казны с начала года составил 48,5 млрд рублей. Самый высокий рост был замечен по налогу на прибыль организаций, увеличение составило 76,5%, прибыль от него – 18,9 млрд рублей. За полгода бюджет пополнился 11,4 млрд рублей от налога на прибыль физических лиц. Безвозмездные поступления в бюджет составили 24,4 млрд рублей.