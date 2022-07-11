Волгоградец сбежал от долга по алиментам в астраханский монастырь

Мужчина собирается стать монахом. Фото: сайт Иоанно-Предтеченского монастыря

Несколько лет судебные приставы Кумылженского района Волгоградской области искали местного жителя. Причина была банальной – долги по алиментам перед своей дочерью-подростком. Но после развода он как в воду канул. В районе его не было, на официальную работу они никуда не устраивался. Но приставы были упорны и нашли-таки беглеца. Причем в очень неожиданном месте. Волгоградец перебрался в Астрахань и состоял в послушниках в Иоанно-Предтеченском монастыре. В ближайшее время он должен принять монашество. Но сможет ли это сделать, пока неизвестно. Ведь перед ним накопился долг в один миллион шестьсот тысяч рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ФСПП по Волгоградской области, исполнительное производство передали астраханским коллегам.

Платить волгоградцу пока не с чего – послушники и монахи зарплату не получают.