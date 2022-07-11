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Общество11 июля 2022 12:43

«Россети Юг» выполнили ремонт стокилометровой воздушной линии в Волгоградской области

Специалисты ПАО «Россети Юг» завершили капитальный ремонт участка воздушной линии 110 кВ «Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2», которая проходит по территории двух районов Волгоградской области – Светлоярского и Октябрьского
Фото: «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Общая протяженность воздушной линии превышает 100 км. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-23 гг. энергетики произвели ремонтные работы на участке длиной свыше 10 километров, где заменили на новые 309 дефектных изоляторов и укрепили 105 опор линии электропередачи.

ВЛ-110 кВ «Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2» отвечает за электроснабжение 14 населенных пунктов и 20 тысяч жителей. От надежной работы этой воздушной линии зависит также бесперебойное функционирование нефтеперекачивающей станции «Тингута», которая осуществляет транспортировку нефтепродуков российских перерабатывающих предприятий.

Материал предоставлен «Россети Юг».