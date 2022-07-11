В Волжском пациенты наркодиспансера хотели сбежать по водосточной трубе и упали с высоты

После падения с высоты скорая помощь доставила пациентов в больницу Фишера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волжском пациенты наркодиспансера предприняли неудачную попытку сбежать из учреждения. Двое мужчин 29 и 40 лет из столовой вышли в окно и старались спуститься на улицу по водосточной трубе. Однако пациенты не удержались и упали с высоты нескольких метров. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, на место оперативно прибыла бригада скорой помощи для транспортировки пострадавших в профильное учреждение. Пациенты находились в наркодиспансере с 26 июня, а 11 июля у них планировалась выписка. Но они почему-то решили сбежать.

Медики отметили, что во время лечения у мужчин не было усугубления состояния по поводу основного заболевания. Также все пациенты могут покинуть учреждение, написав отказ от прохождения лечения.

Сейчас двое мужчин в реанимации больницы №1 имени Фишера. У одного из них состояние оценивается как средней степени тяжести, второй – в тяжелом состоянии.