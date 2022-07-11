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Происшествия11 июля 2022 12:00

Под Волгоградом исчез 47-летний селянин

Мужчину ищут вот уже больше трех недель
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

Более трех недель поисков 47-летнего Агакерима Манерваева не принесли успехов. Житель поселка Донской Калачевского района Волгоградской области пропал еще 19 июня. Он ушел из дома и не вернулся. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Родные пропавшего селянина обратились в полицию. В настоящий момент к поискам подключились добровольцы. Они распространяют в соцсетях ориентировку с фотографией мужчины. Правда, неизвестно, во что он был одет.

Сообщить информацию можно по телефонам: 112 (экстренные службы) или 8-800-700-54-52.