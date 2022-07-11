Двое детей находятся в реанимации после вчерашнего ДТП в Волго-Ахтубинской пойме

Дети находятся в 7-й больнице Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Медики борются за жизни детей, которые пострадали в ДТП на трассе в Волго-Ахтубинской пойме. Смертельная авария произошла 10 июля на дороге «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба». 10-летний мальчик находится в крайне тяжелом состоянии, состояние 8-летней девочки оценивается как тяжелое, они получают лечение в реанимации больницы №7. В отделении нейрохирургии этого же медучреждения находится 9-летняя девочка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области. Трое пострадавших взрослых были доставлены в больницу №25.

26-летняя и 59-летняя пострадавшие в состоянии средней степени тяжести находятся в отделении сочетанной травмы. 40-летний мужчина также был доставлен в 25-ю больницу, но от госпитализации отказался и предпочел амбулаторное лечение.

Напомним, авария на трассе в Среднеахтубинском районе произошла днем 10 июля. 59-летняя женщина за рулем «Kia Rio» при повороте не пропустила «Mercedes» с 40-летним водителем. При этом в корейской легковушке было превышено разрешенное число пассажиров. В ней кроме водителя находились 26-летняя, 36-летний, 8-летняя, 9-летняя, 10-летний пассажиры, а также 62-летний мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские могут возбудить уголовное дело.