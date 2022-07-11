Под Волгоградом в лагере у детей нашли ОРВИ, отит, гастроэнтерит

Роспотребнадзор и прокуратура провели проверку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Камышинского района рассказала о первых результатах проверки детского оздоровительного лагеря «Солнечный», где недавно дети в возрасте от 10 до 16 лет массово пожаловались на плохое самочувствие. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, у юных пациентов обнаружили ОРВИ, отит, боли, а у одного из ребят - подозрение на гастроэнтерит. Его госпитализировали. Также трех детей с отитом забрали из лагеря.

Роспотребнадзор вместе с прокуратурой проверили условия проживания и питания. Нашли нарушения.

- В отношении руководства лагеря инициировано возбуждение административного производства, также внесено представление об устранении выявленных нарушений. Фактическое устранение недостатков поставлено прокуратурой на контроль, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Здоровые дети остались в лагере, он работает в штатном режиме.