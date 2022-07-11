В Волгограде соседская собака покусала трехлетнего малыша за лицо

Ребенку предстоит длительное лечение. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЧП произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда 9 июля. Трехлетний ребенок гулял вместе с родителями у себя во дворе. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, на малыша набросилась соседская собака. Мать пыталась отогнать псину, но собака успела за это время несколько раз укусить мальчика за лицо.

Как сообщили в облздраве, мальчик находится на лечении в челюстно-лицевом отделении городской больницы №1. Его состояние средней степени тяжести. Ему предстоит длительное лечение. Возможно, понадобится вмешательство пластических хирургов.

Будут ли судиться родители с владельцем пса или все решится мирно, пока неизвестно.