На волгоградских ярмарках должны увеличить продажу местных овощей и фруктов

Волгоградские ярмарки завалят местными овощами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тема уборочной кампании стала основной 11 июля на оперативном совещании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Уборка стартовала с озимых культуры, они обмолочены на площади 261 тысяч га – это порядка 15% от общей территории. Преобладает продовольственное зерно 3 и 4 класса. По планам, установленным президентом и правительством России, в Волгоградской области в этом году должны собрать не менее 4,7 млн тонн зерновых. Началась уже в регионе и уборка ранних овощей. Это позволяет снизить цены на рынках. Кроме того, губернатор распорядился на текущей стадии уборочной кампании увеличить сезонную ярмарочную торговлю фруктами, овощами, ягодами. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областной администрации.

Во всех районах и городах области на ярмарках должны предоставляться места для торговли садоводам и дачникам. На оперативном совещании также обсудили вопрос сохранения урожая. Метеоусловия в области сложные. По прогнозу Гидрометеоцентра, до конца лета будет жаркая и ветреная погода.

- Особое внимание обращаю на соблюдение противопожарных правил в период проведения уборочных сельхозработ, оснащение всей работающей на полях сельхозтехники пламягасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний, а также на наличие на полях дополнительной техники для предотвращения распространения огня и оперативной ликвидации очагов возгораний при проведении сельхозработ, - отметил Андрей Бочаров.

Главы муниципалитетов должны лично контролировать работу в полях и сенозаготовку в личных подсобных хозяйствах. В ближайшее время в регионе состоится выездное совещание по проведению уборочной кампании.