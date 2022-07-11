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Общество11 июля 2022 8:25

Волгоградских маршрутчиков накажут за болтовню по телефону и объезд по дворам

Полиция проверила безопасность общественного транспорта
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Нарушений нашли много.

Нарушений нашли много.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде полиция проверяет маршрутки. Сотрудники не только останавливают автобусы малой вместительности на дороге, но и проверяют из скрытно в качестве пассажиров. Нарушений нашли достаточно много. Несколько водителей были не пристегнуты, болтали по телефону вовремя движения. Один решил сойти с маршрута и объехать пробку по дворам. До сих пор встречается посадка и высадка в неустановленных для этого местах. У кого-то в салоне кресла с трудом держались – машина давно не видела ремонта. Сталкивались полицейские и с неисправностями: не работали стоп-сигналы, световые приборы.

За все нарушения водителям придется ответить рублем. Сотрудники составляли протоколы.

Водителям выписывали штрафы.

Водителям выписывали штрафы.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, пассажиров просят при нарушении маршрутчиком правил перевозки пассажиров, сообщать об этом в ГИБДД. Это поможет сделать волгоградские дороги безопасней.