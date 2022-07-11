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Общество11 июля 2022 7:47

Волгоградцы жалуются в Роспотребнадзор на отмененные путевки и задержку авиарейсов

Ведомство провело горячую линию по вопросам туруслуг
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Волгоградцев волновали отмены туров.

Волгоградцев волновали отмены туров.

Фото: Алексей МАТВЕЕВ

10 дней Управление Роспотребнадзора принимало звонки волгоградцев по поводу туристических услуг и инфекций, которые можно подхватить во время поездки. В основном людей беспокоил возврат денег за несостоявшуюся поездку. Многие туры отменили из-за сложившейся политической ситуации. Не все туристические фирмы шли навстречу клиентов и решали вопросы мирно, по закону. Также волгоградцев волновал вопрос расторжение договора на турслуги. Спрашивали и про задержку авиарейсов и сокрытие информации.

Консультировали специалисты ведомства и про инфекции, и про прививки, которые необходимо сделать во время зарубежных поездок. Врачи напоминают, что лучше всего узнать про эпидемиологическую ситуацию на местности, куда вы отправляетесь. Иногда, лучше отложить путешествие и остаться здоровым.