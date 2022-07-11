В Волгограде похоронили погибшего на Украине военврача
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Накануне, 10 июля, в Волгограде проводили в последний путь 40-летнего военного врача Виталия Мотренникова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Смертельное ранение медик получил 7 июля, когда спасал жизни солдат. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, утром на улице Землячки состоялось прощание, а сами похороны прошли на новом Ворошиловском кладбище.
Десятки людей пришли почтить память военного врача, который отдал свою жизнь, спасая бойцов. О Виталии Мотренникове говорят как о смелом и честном человеке, который не мог остаться в стороне в условиях СВО.
Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования родным и близким погибшего.