В Волгограде похоронили погибшего на Украине военврача Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 10 июля, в Волгограде проводили в последний путь 40-летнего военного врача Виталия Мотренникова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Смертельное ранение медик получил 7 июля, когда спасал жизни солдат. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, утром на улице Землячки состоялось прощание, а сами похороны прошли на новом Ворошиловском кладбище.

Десятки людей пришли почтить память военного врача, который отдал свою жизнь, спасая бойцов. О Виталии Мотренникове говорят как о смелом и честном человеке, который не мог остаться в стороне в условиях СВО.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования родным и близким погибшего.