Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 июля 2022 7:31

В Волгограде похоронили погибшего на Украине военврача

С 40-летним Виталием Мотренниковым простились 10 июля
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде похоронили погибшего на Украине военврача

В Волгограде похоронили погибшего на Украине военврача

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 10 июля, в Волгограде проводили в последний путь 40-летнего военного врача Виталия Мотренникова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Смертельное ранение медик получил 7 июля, когда спасал жизни солдат. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru, утром на улице Землячки состоялось прощание, а сами похороны прошли на новом Ворошиловском кладбище.

Десятки людей пришли почтить память военного врача, который отдал свою жизнь, спасая бойцов. О Виталии Мотренникове говорят как о смелом и честном человеке, который не мог остаться в стороне в условиях СВО.

Редакция «КП-Волгоград» приносит соболезнования родным и близким погибшего.