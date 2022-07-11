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Происшествия11 июля 2022 7:11

Волгоградка погибла в жутком ДТП с «Ладой» и «УАЗом»

Травмы получили двое детей и еще одна женщина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Жуткая авария произошла днем 10 июля в Калачевском районе Волгоградской области. На трассе «Донской-Ляпичев-Крепь» 44-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» решила пойти на обгон и не убедилась в безопасности маневра. На встречке легковушка влетела в «УАЗ», которым управлял 48-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП от полученных травм скончалась 39-летняя пассажирка «Лады». В больницу с ранениями госпитализировали девочек-пассажирок 9 и 10 лет, а также водителя «Гранты». Полицейские проводят процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне произошла еще одна смертельная авария. Она случилась на трассе в Волго-Ахтубинская пойма у Госпитомника. 59-летняя женщина за рулем «Kia Rio» при развороте не уступила дорогу «Mercedes». Скончался 62-летний пассажир корейской легковушки. Госпитализировали водителя, 26-летнюю, 36-летнего, 8-летнюю, 9-летнюю и 10-летнего пассажиров «Kia Rio» и водителя внедорожника «Mercedes». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.