В Волгограде третьи сутки ищут 25-летнюю девушку

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде бесследно пропала 25-летняя Дарья Позднякова. Девушка ушла из дома в минувшую субботу, 9 июля. С тех пор она не выходит на связь. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. К поискам также подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В настоящий момент добровольцы распространяют ориентировку на пропавшую, а также просят желающих подключиться к поискам. Рост Дарьи 192 сантиметра, у нее плотное телосложение, волосы черного цвета и зеленые глаза. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, 9 июля волгоградка была одета в черный сарафан и босоножки.

Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.