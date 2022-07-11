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Общество11 июля 2022 6:27

Из-за жары в Волгограде чаще моют улицы

Это помогает сбить пыль и увлажнить воздух
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

Июль принес в Волгоград сорокоградусную жару. Днем воздух раскален до предела, а на асфальте, как говорят, можно приготовить яичницу. Чтобы хоть немного сбить духоту дорожники стали чаще проводить влажную уборку улиц. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, предприятия «ДСЭР Советского района» и «Северное» выпускают десятки спецмашин.

- Комбинированные дорожные машины постоянно в течение дня проливают проезжую часть основных магистралей и прочих городских улиц, - отметили в мэрии.

Одна машина делает 8-9 рейсов за смену. Начинают с раннего утра с оживленных дорог. Благодаря влажной уборке сбивается пыль, а также освежается воздух.