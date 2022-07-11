У волгоградских пенсионеров почти самый скромный прожиточный минимум в ЮФО

В Волгоградской области один из самых низких прожиточных минимумов в ЮФО Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградские пенсионеры имеют один из самых скромных прожиточных минимумов в Южном федеральном округе. На 1 июня 2022 года в Волгоградской области он составляет 10 319 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата. Меньше прожиточный минимум на юге только в Адыгее – 10 295 рублей.

Самый высокий в ЮФО прожиточный минимум у пенсионеров в Севастополе – 11 970 рублей, а также в Астраханской области и Крыму – по 11 612 рублей.

Отметим, общий прожиточный минимум в Волгоградской области составляет 11 970 рублей, столько же и в Адыгее, меньше в ЮФО нет. У трудоспособного населения волгоградцев прожиточный минимум 13 047 рублей, для детей – 11 914 рублей.

Величина прожиточного минимума указана с учетом индексации с 1 июня 2022 года.