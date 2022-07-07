Федор Щербаченко может прокомментировать открытую тренировку «Ротора»

На каком именно стадионе пройдет открытая тренировка, пока неизвестно. Фото: СК "Ротор".

В конце июля начнется сезон второго дивизиона по футболу, в котором примет участие «Ротор». Перед стартом турнира волгоградская команда организует открытую тренировку для болельщиков. И пройдет она в необычном формате. Занятие футболистов будет комментировать спортивный директор клуба Федор Щербаченко. Об этом сообщает телеграм-канал ФНЛ с Ильевым. Открытая тренировка планируется 21 июля

Сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора» подтвердили, что тренировочное занятие действительно состоится. Однако пока формат его проведения, дата и время точно неизвестны. Также пока открыт вопрос, на каком именно стадионе болельщики смогут понаблюдать за занятием подопечных Алексея Стукалова. При этом в «Роторе» добавили, что как точно появится ясность, клуб оповестит своих поклонников.

Напомним, в настоящее время «Ротор» проводит сборы в Кисловодске. 7 июля команда проведет спарринг с «Енисеем-2» в 17.00. Сезон второго дивизиона стартует 24 июля.