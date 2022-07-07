Под Волгоградом на машине разбилась компания подростков Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четверо школьников едва не погибли в страшном ДТП в Палласовском районе Волгоградской области. Авария произошла ночью 6 июля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 17-летний подросток взял машину «Рено Логан» и вместе с друзьями поехал кататься. Школьники ехали из поселка Вишневка в сторону поселка Эльтон. Юноша не справился с управлением, в итоге легковушка вылетела с дороги на обочину и перевернулась.

- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы в больницу: несовершеннолетний водитель и трое его пассажиров - 17-летний юноша, 17-летняя девушка-подросток и 18-летняя девушка, - уточнили в региональном Главке МВД.

Полиция работает с родителями школьника, который взял машину без спроса и водительских прав. Им грозит наказание. Также наказание грозит самому водителю, который уже вполне может несет уголовную ответственность.