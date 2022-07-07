Под Волгоградом «Тойоту» зажало между автобусом и грузовиком: пострадал ребенок Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В среду, 6 июля, на трассе в Волгоградской области произошло серьезное ДТП: «Тойоту» зажало между пассажирским автобусом и многотонным грузовиком. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУМВД по региону, авария случилась в 16.40 на автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград». 37-летний водитель «Камаза» ехал на 512 километре. Впереди двигалась иномарка.

- Водитель совершил столкновение с попутным автомобилем «Тойота Хайлакс» под управлением 44-летнего водителя, от удара автомобиль «Тойота» совершил столкновение с попутным автобусом «Волгобас», - уточнили в полиции.

В итоге пострадал ребенок 12 лет и пассажирка. Мальчику оказали помощь на месте ДТП, а женщину увезли в больницу.