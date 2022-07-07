В Волжском школа на тысячу мест готова на четверть

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волжском продолжается строительство школы, которая будет рассчитана на тысячу мест. Общеобразовательное учреждение возводят в новой части города, в 37 микрорайоне. Готовность объекта оценивается в 25%. Ход строительных работ оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Школа возводится в рамках трехлетнего плана развития Волжского и участия региона в нацпроекте «Образование».

- Объект очень востребованный, здесь живет много молодых семей, у всех дети, которые сейчас учатся в соседних микрорайонах. 1 сентября 2023 года дети сядут за парты новой школы, - отметил Андрей Бочаров.

Сейчас на объекте завершается устройство свай, рабочие монтируют колонны и стены первого этажа. Строители уже кладут кирпичи на втором этаже и делают лестничные марши. Каждый день работают 80 человек и около десяти единиц техники. Школа строится по типовому проекту, ранее такие же общеобразовательные учреждения были возведены в Волгограде и Камышине.

В здании будут 40 учебных классов, пищеблок, библиотека, актовый зал, медкабинет, кабинеты для рисования, черчения, музыки, домоводства и ОБЖ. Также будут 2 спортзала с раздевалками и душевыми, зал для лечебной физкультуры, рядом со школой построят стадион.

Отметим, в настоящее время в Волгоградской области строятся 4 школы, которые будут рассчитаны на 3250 мест.