Волжанка отдала тысячу долларов капитану круизного лайнера из Испании за несуществующий подарок

Женщина ради большой любви смогла собрать и отправить тысячу долларов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Волжского обратилась 42-летняя женщина. Она просила найти капитана круизного лайнера из Испании, который нагло ее обманул.

С ним она познакомилась в соцсетях. 13 июня мужчина по имени Александр написал ей «Привет» и она ответила. Завязалась переписка днями и ночами. Общались в телеграме. Он рассказал ей, что вдовец, работает капитаном круизного лайнера в Испании. Постепенно переписка перешла на романтические тона, и вскоре кавалер заявил о желании к ней приехать. Но объяснил, что пока в рейсе. В знак любви и верности он отправит ей посылку с ювелирными украшениями. Но была одно препятствие. Он находился в море, оплатить пересылку, таможенный сбор, страховку и хранение он не может. Все это придется делать ей. И волжанка согласилась – кинула на электронный счет 1110 долларов. Но не дождалась даже «спасибо». Абонент перестал выходить на связь.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, женщина отправилась в полицию. Сейчас следователи выясняют, где находится жгучий испанец или, возможно, очередной сиделец из мест заключения.