Волгоградцев приглашают на выставку «Панорама великой битвы»

Фото: музей-заповедник Сталинградская битва.

В пятницу, 8 июля, панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» исполнится 40 лет. Специально для волгоградцев и гостей города-героя в музее-заповеднике «Сталинградская битва» пройдет уникальная выставка, где жители Волгоградской области, а также гости смогут насладиться панорамой Грекова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея, ежегодно сотни тысяч россиян приезжают посмотреть на знаменитую работу.

На выставке «Панорама великой битвы» гостям расскажут историю создания уникальной картины.

- Особый интерес вызовет медаль им. М. Б. Грекова, врученная одному их авторов панорамы Георгию Марченко за участие в восстановлении Бородинской панорамы, - добавили в музее.