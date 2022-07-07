В Волгограде девочка утонула в уличном туалете

Следственный комитет проводит проверку.

ЧП произошло 6 июля в поселке Водный Советского района Волгограда. В одном из частных домов на улице Школьной ребенок упал в уличный туалет и утонул.

Шестилетняя девочка отправилась выливать ведро в уличную уборную. Видимо, малышка оступилась и провалилась в дырку. Выбраться самостоятельно она не смогла - задохнулась. Родные находились дома и не слышали криков. Они забили тревогу только тогда, когда дочка не вернулась через полчаса.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, организована проверка, - сообщили сайту volgograd.kp.ru СУ СК по Волгоградской области.

Следователи опросили родственников, изучили место гибели ребенка.