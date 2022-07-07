В Волгоградской области живут четыре тысячи Петров и всего пять Февроний

С этого года Россия официально отмечает 8 июля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

8 июля в России теперь официально отмечают День семьи, любви и верности. В Волгоградской области пройдут десятки мероприятий по всему региону. Пенсионный фонд концерты устраивать не стал, а просто посчитал, сколько у нас Петров и Февроний. Петром мальчиков называют довольно часто. В Волгоградской области проживает четыре тысячи человек с таким именем. Самому пожилому 103 года, а самому молодому всего пару месяцев. А вот Февроний всего пять. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Пенсионном Фонде в Волгоградской области, самой старшей 96 лет, а самой молодой – 76 лет. Имя это давно вышло из обихода. Хотя с установлением новой государственной даты возможно молодые родители и захотят воспитывать дочку с красивым старинным именем Феврония.