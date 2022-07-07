15 волгоградских призывников будут служить в Президентском полку

Призывники прошли жесткий отбор. Фото: ЮВО

В Волгограде для 15 призывников устроили торжественные проводы к месту службы. Все дело в том, что эти мальчишки попали в Президентский полк из сотен сверстников. Отбирали ребят для службы в элитном подразделении очень жестко. Кандидат должен был иметь образование не ниже полного среднего, хорошо учиться, быть здоровым, не курить и не пить. Также особое требование было к психическому здоровью ребят.

- Традиционно призывники нашего региона отправляются в Президентский полк и достойно представляют его, это особая честь для нас, - считает военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.

Мальчишкам предстоит обеспечивать безопасность московского Кремля, стоять в почетном карауле у Вечного огня и на могиле Неизвестного солдата, так же участвовать в разводе пешего и конного караула.