В Волгограде 7 июля электричество отключат в шести районах

В Волгограде в четверг частично обесточат 6 районов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителей Волгограда ждут очередные коммунальные неудобства. Десятки домов останутся без электричества в ближайший четверг. 7 июля свет частично отключат в шести районах города, причем на весь день. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества временно не будет в Краснооктябрьском, Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 57-89, 68-90, 93-115, 112-134, ул. Асланова, 30-46, ул. Правды, 29, ул. Менделеева, 102-124, 107а, 107б, ул. Краснокамскую, 43-63, 44-64, ул. Крылова, 38-58а, 43-63, ул. Южно-Сибирскую, 41-67, 58-88, ул. Чесменскую, 34-88, 49-83, ул. Кошевого, 31-87, 32-90. В Центральном районе не будет света с 9.00 до 17.00 на ул. Двинской, 7, 8, 11, 11а, 13, 13а, ул. Новороссийской, 67а. В Ворошиловском районе коммунальные неудобства возникнут с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Циолковского, 1а, ул. Пугачевской, 4, 6, ул. Калинина, 3.

В Советском районе электроснабжения не будет с 8.00 до 19.00 на ул. Маргариты Агашиной, 50-64, 63-75, ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-52, 56, 62, ул. Буркова, 1-13, 1а, 2-16, ул. Шукшина, 4-14, 11а, ул. Окунева, 63-75, ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68, ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48, ул. Стругацких, 1. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричество отключат на ул. Воронкова, 4-42, ул. Пятигорской, 18-44, ул. Щедрина, 5-31, 10-34, ул. Писемского, 1-25. В Красноармейском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся жители ул. Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б.