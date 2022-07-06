«Тяжело уезжать из дома»: воспитанник волгоградского футбола попрощался с болельщиками после ухода из «Ротора»

Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» последние сезоны практически не было волгоградских воспитанников футбола, у клуба это было одной из задач. Одним из немногих местных игроков в команде был Олег Николаев. Но и полузащитник прекращает выступление за «сине-голубых». Футболист перешел в «Тюмень». Олег Николаев не покинул «Ротор» молча, он тепло поблагодарил болельщиков, которые поддерживали его на протяжении нескольких лет.

- Дорогие болельщики, хотел бы выразить вам огромную благодарность за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении всех этих лет! Вы – самая большая мотивация! Для меня было честью играть за великий клуб. Тяжело уезжать из дома, но нужно двигаться дальше, - приводит слова Олега Николаева сайт «Ротор».

Олег Николаев является воспитанником волгоградской «Олимпии». Он стал одним из любимцев волгоградских болельщиков. Полузащитник дебютировал за «Ротор» в 18-летнем возрасте. Вместе с клубом он прошел путь от второго дивизиона до премьер-лиги. Последние полгода 24-летний полузащитник провел в аренде в «Тюмени», главным тренером которой является бывший футболист и главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков. Сибирский клуб предложил Олегу Николаеву полноценный контракт.