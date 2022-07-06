В Волгограде три КПК поймали на мошенничестве с материнским капиталом

Волгоградцам покупали дешевую землю вместо дорогой. Фото: Семен ШПАК

В Волгограде после проверки Красноармейской прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве с материнским капиталом. Поймали на аферах три кредитных потребительских кооператива (КПК), которые обманули немало доверчивых волгоградцев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

Как установили в ходе прокурорской проверки, сотрудники трех КПК обещали потенциальным клиентам, что могут помочь приобрести рентабельную недвижимость на средства маткапитала. Волгоградцы подписывали доверенность на право заключения сделок. После им сообщали, что купили дорогие участки под строительство домов. Займы на приобретение недвижимости погашали за счет средств материнского капитала.

На деле же стоимость земли составляла от 8 до 50 тысяч рублей, была она далеко и без какой-либо инфраструктуры. Как только горожане поняли, что их обманули, они обратились в прокуратуру.