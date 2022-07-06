В Волгоградской области сети, котельные и дома готовы к отопительному сезону на 30%

Готовят к зиме 513 котельных и 342 ЦТП. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области дома, трубопроводы и котельные все лето готовят к новому отопительному сезону 2022/2023. На сегодняшний день работы идут с опережением графика, запланированный объем выполнен уже более, чем на 30%, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ региона.

На сегодня коммунальщики опережают график на 10%. Объекты теплового хозяйства – тепломагистрали, центральные тепловые пункты (ЦТП) и котельные - готовы к зиме на 32,3%. Водопровод и канализация – на 29%, Жилые дома – на 34,1%.

Всего в Волгограде и области имеется 513 котельных и 342 ЦТП, протяженность теплосетей превышает 2042 километра. Также в распоряжении коммунальщиков региона 1127 водозаборов и более 10,8 тысячи километров водопровода, 256 канализационных насосных станций и более 2800 километра сетей. Подготовить к зиме нужно и каждый из 11 тысяч 800 многоквартирных домов, большая часть из которых находится в Волгограде. Потратят на подготовку к отопительному сезону все этого порядка 1,3 миллиарда рублей.