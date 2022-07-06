В ночь на 7 июля в Волгоградской области будет +10 градусов

Днем будет жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После резкого похолодания в Волгоградской области установилась теплая июльская погода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 7 июля в отдельных районах ночью будет +10 градусов, однако преимущественно температура в темное время суток будет достигать +13...+18º тепла. Днем ожидается +28...+33º жары. На солнце будет настоящее пекло. Ветер юго-восточный и не очень сильный. Осадков тоже синоптики не прогнозируют.

В Волгограде в четверг также будет жарко – воздух прогреется до +31...+33º. Жителей города-героя и региона предупреждают о высоком риске пожаров. В области действует противопожарный режим.