Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 13:28

В ночь на 7 июля в Волгоградской области будет +10 градусов

А вот днем температура поднимется до +33
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Днем будет жара.

Днем будет жара.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После резкого похолодания в Волгоградской области установилась теплая июльская погода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном Гидрометцентре, 7 июля в отдельных районах ночью будет +10 градусов, однако преимущественно температура в темное время суток будет достигать +13...+18º тепла. Днем ожидается +28...+33º жары. На солнце будет настоящее пекло. Ветер юго-восточный и не очень сильный. Осадков тоже синоптики не прогнозируют.

В Волгограде в четверг также будет жарко – воздух прогреется до +31...+33º. Жителей города-героя и региона предупреждают о высоком риске пожаров. В области действует противопожарный режим.