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Авто6 июля 2022 12:53

В Волжском перекроют улицу Пушкина из-за ремонта теплосети

Движение автотранспорта в июле 2022 года остановят на шесть дней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дорогу перекроют в два этапа.

Дорогу перекроют в два этапа.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В городе Волжском Волгоградской области в июле 2022 года на шесть дней перекроют для проезда участок улицы Пушкина от кольца ГПЗ до Складского переулка. Ограничения на движение автотранспорта введут на время, пока «Волжские тепловые сети» будут проводить реконструкцию теплотрассы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

Перекроют дорогу на улице Пушкина в границах от кольца ГПЗ до светофора на въезде на «Оптовку» в два этапа. Первый раз ограничения для автомобилистов введут на три дня - с 7 часов утра 9 июля до 21.00 11 июля 2022 года. Во второй раз проезд будет закрыт с 7 часов 16 июля до 21 часа 18 июля 2022. Объехать перекрытый участок можно будет по Складскому переулку.