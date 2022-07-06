У «Ротора» появились новые вратарь и защитник

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» объявил о подписании контрактов с очередными новыми футболистами. За волгоградскую команду будут выступать вратарь Иван Литвенок и защитник Никита Шарков. Футболисты уже в расположении «сине-голубых» на сборе в Кисловодске.

19-летний Иван Литвенок является воспитанником тольяттинского футбола. Прошлый сезон для 194-сантиметрового вратаря был дебютным на взрослом уровне, он защищал цвета «Лады» из Тольятти. Литвенок пока единственный голкипер «Ротора», у которого есть контракт с клубом. Никита Шарков футбольное образование получил в московском «Локомотиве», играл за вторую команду «железнодорожников» и фарм-клуб «Казанка». Выступал в Юношеской Лиге УЕФА.