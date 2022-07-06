На полигоне под Волгоградом снайперы сбили беспилотники

Снайперы уничтожили беспилотники из винтовок. Фото: ЮВО

На полигоне Прудбой под Волгоградом завершается двухнедельный полевой сбор гранатометчиков и снайперов мотострелкового соединения. Около сотни военнослужащих отрабатывали навыки, стреляли из гранатометов и снайперских винтовок, а также учились сбивать беспилотники условного противника, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

В распоряжении военных были гранатометы двух видов - ручные противотанковые РПГ-7В и автоматические станковые АГС-17. С максимально возможного расстояния они разгромили бронетехнику и войска условного противника. Снайперы стреляли из винтовок Драгунова (СВД) и крупнокалиберной АСВК с замаскированных огневых позиций. После сигнала об обнаружении беспилотников уничтожить их решили именно из снайперских винтовок. Особое внимание уделили отработке точной стрельбы при сильном ветре и резкой смене погоды. Именно в таких условиях оказались военные на волгоградском полигоне.