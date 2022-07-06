Уголовное дело о затонувшей в Камышине лодке направлено в суд

Уголовное дело направлено в Камышинский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области утвердили обвинение по уголовному делу после ЧП с лодкой в Волге в Камышине. Волгоградская транспортная прокуратура направила материалы в суд. В результате происшествия погиб мужчина и его 12-летний сын. На скамье подсудимых окажутся спасатель и начальник Камышинского поисково-спасательного подразделения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 15 июля в Волге в Камышине. Пьяный спасатель получил от своего начальника разрешение на управление транспортной лодкой, который должен был ответить отказом. На борту были пассажиры, в том числе ребенок. Известно, что две семьи решили устроить прогулку по реке, при этом почти все взрослые были пьяными. При управлении лодка столкнулась с бакеном и перевернулась, все 6 человек оказались в воде. Четверым пострадавшим удалось спастись, погиб во время ЧП инспектор ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД «Камышинский». Его сын оказался без вести пропавшим, тело мальчика нашли только на следующий день.

Материалы уголовного дела были направлены в Камышинский районный суд Волгоградской области.