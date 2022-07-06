В центре Волгограда закатали в асфальт царицынские ворота

Старинные ворота теперь не закрываются, "утонув" в асфальте. Кадр видео Сергея Островского

В центре Волгограда на улице Ленина, 13 закатали в асфальт кованые царицынские ворота. В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» здесь благоустраивают прогулочные зоны Комсомольского сада. Но дорожники перестарались. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил общественник Сергей Островский, председатель совета дома с лебедями, находящегося по соседству.

- На улице Ленина, 13 (бывшей улице Успенской) находятся единственные сохранившиеся кованые и клепаные царицынские ворота. Дорожники уложили новое асфальтобетонное покрытие, за что им огромное спасибо. Но закатали в асфальт покосившие со временем створки ворот, - рассказал Сергей Островский.

Старинные ворота давно находятся в плачевном состоянии - изрисованные, покосившиеся, заросшие объявлениями, но все же красивые. Волгоградцы просят администрацию Волгограда и комитет госохраны ОКН региона привести царицынское наследие в порядок.

Как прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, работу у подрядчика, который обновляет дорожки на улицах Ленина и Коммунистической, еще не принимали. Сейчас администрация разбирается в сложившейся ситуации.

- Объект комплексной реконструкции «Ул. Ленина в Центральном районе» в настоящее время не принят в эксплуатацию. На основании полученной информации служба заказчика МУ «Комдорстрой» проведет проверку. Если будет установлено, что подрядная организация допустила нарушения при проведении работ, исполнитель устранит выявленные недостатки за счет собственных средств, - рассказали в администрации города.