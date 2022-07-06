В Волгограде раскрыли мошенничество при ремонте компьютерного томографа

В аппарат вставили б/у детали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при ремонте компьютерного томографа в больнице №15 Красноармейского района. Вместо нового рентгеновского излучателя подрядчик установил в аппарат уже бывшее в употреблении оборудование, да еще и не той модели, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Обнаружили нарушение в ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства. Выяснилось, что руководство больницы заключило контракт на 3,5 миллиона рублей с компанией, которая должна была отремонтировать аппарат КТ, а также заменить рентгеновский излучатель и систему охлаждения. При этом подразумевалась поставка новых комплектующих конкретной модификации.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.