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Общество6 июля 2022 11:13

В Волгограде раскрыли мошенничество при ремонте компьютерного томографа

Возбуждено уголовное дело
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В аппарат вставили б/у детали.

В аппарат вставили б/у детали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере при ремонте компьютерного томографа в больнице №15 Красноармейского района. Вместо нового рентгеновского излучателя подрядчик установил в аппарат уже бывшее в употреблении оборудование, да еще и не той модели, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

Обнаружили нарушение в ходе проверки соблюдения требований бюджетного законодательства. Выяснилось, что руководство больницы заключило контракт на 3,5 миллиона рублей с компанией, которая должна была отремонтировать аппарат КТ, а также заменить рентгеновский излучатель и систему охлаждения. При этом подразумевалась поставка новых комплектующих конкретной модификации.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.