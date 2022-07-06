Волгоградский следком добился заключения под стражу матери-садистки

Женщину обвиняют в истязании ребенка.

40-летнюю мать-садистку Гульнару Назимову из Палласовского района по итогам судебного заседания заключили по стражу. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

- Суд удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Гульнаре Низамовой. Срок меры - до 04 сентября 2022 года, - добавили в пресс-службе облсудов.

Напомним, ранее женщину задержали после обращения в правоохранительные органы родственников 8-летней девочки – падчерицы подозреваемой. Школьница рассказала, что мачеха регулярно издевалась над ней самым жестоким образом: жгла утюгом, топила в унитазе, била руками и ногами.

Сотрудники регионального СК потребовали передать дело в следственные органы, чтобы привлечь садистку к ответственности. На женщину возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

- Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ женщине будет предъявлено обвинение, - добавили в областном следкоме.

Добавим, что сама Назимова в суде заявила, что больна и не знает, что на нее нашло.