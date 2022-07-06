Под Волгоградом подросток устроил ДТП с тремя пострадавшими ровесниками

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Прошлой ночью, 6 июля, на трассе в Палласовском районе Волгоградской области подростки решили покататься на родительской машине, что едва не обернулось трагедией. 17-летний юноша взял ключи от отцовского «Renault Logan» и поехал со своими другом и подругами. В 1.40 на трассе «Быково-Кайсацкое-Эльтон-Отгонный» подросток-водитель превысил скорость, не справился с управлением, иномарка вылетела с дороги и перевернулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель, 17-летний юноша, 17-ти и 18-летние девушки. Пострадавших госпитализировали, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- В связи с произошедшим сотрудниками полиции будут приняты меры реагирования в отношении родителей, допустивших управление подростком, не имеющего прав, семейным автомобилем, - отметили в региональной полиции.

Полицейские проведут процессуальную проверку в отношении подростка, взявшего родительскую машину. На него уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».