В Волгограде из-за угроз минирования эвакуировали УФАС

Из-за угроз минирования всех эвакуировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 июля, в Центральном районе Волгограда эвакуировали сотрудников и посетителей регионального УФАС, который находится на улице 7-й Гвардейской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, в учреждение поступили письма с угрозами о минировании.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Они досконально обследовали помещение, искали опасные предметы. К счастью, их не оказалось. Добавим, что сегодня подобные угрозы получили УФССП в Городищенском районе.