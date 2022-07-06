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Происшествия6 июля 2022 9:28

В Волгограде из-за угроз минирования эвакуировали УФАС

Сообщения оказались ложными
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Из-за угроз минирования всех эвакуировали.

Из-за угроз минирования всех эвакуировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 июля, в Центральном районе Волгограда эвакуировали сотрудников и посетителей регионального УФАС, который находится на улице 7-й Гвардейской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в экстренных службах, в учреждение поступили письма с угрозами о минировании.

На место приехали сотрудники правоохранительных органов. Они досконально обследовали помещение, искали опасные предметы. К счастью, их не оказалось. Добавим, что сегодня подобные угрозы получили УФССП в Городищенском районе.