В Волгограде капитально отремонтировали поликлинику №1

Обновленная поликлиника открыла двери. Фото: АВО

В Волгограде завершили капитальный ремонт поликлиники №1 в Тракторозаводском районе. Одно из старейших медучреждений города впервые полностью обновили после постройки. Теперь для 111 тысяч прикрепленных в поликлинике пациентов там есть все условия для лечения, удобная навигация и комфортные зоны ожидания, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

Построили поликлинику №1 в Волгограде в прошлом веке, два корпуса ввели в строй в 1939 и 1954 годах. За три года старые здания и оборудование полностью обновили. Отремонтировали коридоры и кабинеты, заменили все коммуникации, включая кондиционирование воздуха. В холле первого этажа пациентов теперь встречает виртуальный промоутер - прозрачная фигура из акрила, на которую проектор транслирует заранее записанное видео. Голографический помощник подскажет, куда обратиться, если, например, поднялось давление или вы перегрелись на солнце.

В кабинетах – новенькие аппараты КТ, МРТ и рентген, цифровой маммограф и эндоскопическая техника, оборудование для биопсии и стерилизации инструментов. А еще в обновленной поликлинике медицинскую документацию теперь ведут по современным стандартам - в электронном виде.

Обновляли медучреждение с 2019 года в несколько этапов. Сначала заменили сложную медтехнику. В 2020 году отремонтировали помещения и закупили оборудование для Центра амбулаторной онкологической помощи, в прошлом году средства на модернизацию выделили по программе «Развитие первичного звена здравоохранения Волгоградской области» национального проекта «Здравоохранение».