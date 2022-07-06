В «Ротор» перешел 12-й новый футболист

Фото: СК "Ротор"

У «Ротора» до старта сезона во втором дивизионе осталось 2,5 недели. Времени не так много, поэтому волгоградский клуб продолжает в спешном режиме подписывать контракты с новичками. Очередным, уже 12-м по счету летним новобранцем стал полузащитник Илья Сафронов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СК «Ротор», соглашение с футболистом рассчитано по схеме «1+1».

Илье Сафронову 23 года, он родился в Новосибирске. В детстве переехал в якутский Нерюнгри, где занимался футболом в местной ДЮСШ. С 2017 года был в структуре «Сибири», дебютировал на профессиональном уровне за этот клуб, который ныне именуется «Новосибирском». Прошлый сезон полузащитник провел в первенстве ФНЛ в «Олимпе-Долгопрудный», забив в 28 матчах 2 мяча.

Отметим, календарь группы 1 второго дивизиона пока не утвержден. Однако по его проекту сезон начнется 24 июля. В этот день «Ротор» в Волгограде должен принять «Форте» из Таганрога.

Пока же подопечные Алексея Стукалова на сборе в Кисловодске. 7 июля «Ротор» проведет контрольный матч с «Енисеем-2», 10 июля - со ставропольским «Динамо».