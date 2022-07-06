Волгоградской мачехе, пытавшей падчерицу утюгом, выбирают меру пресечения

Ребенок сейчас находится в больнице. Фото: соцсети и СКР

В Волгоградской области избирают меру пресечения 40-летней жительнице Палласовского района. Женщина истязала свою падчерицу на протяжении нескольких месяцев. Следователи СКР продолжают изучать все обстоятельства дела. В ближайшее время ей предъявят обвинение в истязании, совершенным в отношении ребенка, находящегося в зависимости от виновного. Санкции статьи предусматривают наказание до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в полицию обратились местные жители и бабушка 8-летней девочки. Ребенок сбежал к ней из дома, внучка была весь в синяках. Она рассказала, что ее избивает мачеха. В ходе предварительного расследования выяснилось, что женщина, которая до этого работала учителем в школе, пытала девочку и даже прикладывала горячий утюг к голове падчерицы, топила ее в унитазе Ребенок жил в постоянном страхе и боли. Отец утверждает, что не знал, что творится в его доме и думал, что дочка просто много падает. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.