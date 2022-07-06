В Волгоградской области 64 многодетные семьи предпочли земле жилищные сертификаты

Вместо земли можно купить квартиру в новостройке. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Землю под строительство дома многодетным семьям в Волгоградской области выдают уже давно. Но многих не устраивают участки. Взамен земли 64 семьи в регионе предпочли получить сертификат на улучшение жилищных условий. Воспользовались этой мерой региональной поддержки уже 11 семей. Всего в 2022 году сертификаты могут получить сто многодетных, в бюджете на это заложили 30 миллионов рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облстрое.

Вместо участка земли под строительство семья из Волгоградской области, где трое и более детей, может получить сертификат на 300 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно на покупку квартиры в новостройках, использовать как первоначальный взнос по ипотеке или погасить уже имеющийся жилищный кредит. Такая возможность у волгоградцев появилась с прошлого года. Каждая многодетная семья имеет право выбрать наиболее подходящий вариант.