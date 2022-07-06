Парень с девушкой получили жуткие ожоги в загоревшейся иномарке в Волгограде

Пациентов доставили в больницу №25 в ожоговое отделение. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

ЧП произошло 5 июля около 11 часов ночи в Кировском районе Волгограда. 24-летний парень на «Ниссан Альмера» ехал в сторону центра. На пассажирском сиденье была его 20-летняя знакомая. Неожиданно, в районе остановки Горная поляна, машина вспыхнула. Огонь от движка моментально перекинулся на салон. Водители, проезжающие мимо, выскочили, чтобы помочь. Они вытащили водителя и девушку из салона и вызывали «скорую» и МЧС. Медики отвезли молодых людей в больницу №25, где находится ожоговое отделение. У молодого человека 30 процентов ожогов тела, состояние пассажирки вызывает большие опасения: у нее повреждены 50 процентов тела.

Как сообщил сайту volgograd.kp.ru источник в оперативных службах, причина ЧП – неисправность узлов и механизмов иномарки. Она вышла с автозавода 20 лет назад.