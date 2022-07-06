В Волгограде у тракторного завода хотят отреставрировать памятник танку Т-34

Скрин с документации на сайте госзакупок

Администрация Волгограда начала поиск подрядчика, который отреставрирует памятник танку Т-34 рядом с проходными тракторного завода. Начальная цена аукциона по приведению в порядок объекта культурного наследия на площади Дзержинского составляет 4 миллиона 246 тысяч рублей. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Памятник легендарному танку уже давно находится в плачевном состоянии, в закупочной документации оно характеризуется как неудовлетворительное. Во время реставрации подрядчик должен будет провести механическую очистку, грунтовку, окраску поверхности танка. Будет отремонтирован постамент, а также асфальт вокруг него и уложат брусчатку. Заменят газон, высадят в качестве живой изгороди кизильник, ель и можжевельник.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 15 июля. После определения подрядчика и подписания с ним контракта работы должны быть завершены до 1 ноября 2022 года.