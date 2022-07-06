«Нагадила на пол»: волгоградец выбросил собаку с балкона 4 этажа

Полиция может возбудить уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 5 июля жительница Центрального района Волгограда стала свидетелем жестокого обращения с собакой. На глазах у женщины с балкона четвертого этажа одного из домов на улице Пархоменко мужчина выбросил питомца. Шокированная волгоградка отвезла травмированное животное в ветеринарную клинику, а потом пошла в полицию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летний житель многоэтажки сознался в содеянном.

- С его слов, данное противоправное деяние он совершил из-за того, что животное, хозяйкой которого являлась его сестра, нагадило на пол в квартире, - уточнили в региональном Главке МВД.

Ветеринары диагностировали у собаки много переломов и ушибов. На волгоградца могут возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».