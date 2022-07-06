В Волгограде водитель оказался под колесами собственной «Газели»

Мужчину госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП произошло 5 июля в 9.00 в Дзержинском районе Волгограда у дома №15 на улице Домостроителей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в то утро 59-летний водитель «Газели» припарковал транспортное средство и вышел из салона. Он стоял у передней части, когда машина стала двигаться. Мужчина буквально оказался придавлен собственной «Газелью».

- В результате водитель был зажат между автомашиной «Газель» и припаркованным рядом автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП водитель автомашины «Газель» с травмами госпитализирован, - уточнили в полиции.

Отметим, что за минувшие сутки инспекторы задержали 23 пьяных водителя и зафиксировали 702 нарушения ПДД.