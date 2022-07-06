Почти половине волгоградцев не хватает денег от зарплаты до зарплаты

Волгоградцы хотят прибавку к зарплате в 20 тысяч. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru провели исследование среди своих пользователей. Они спрашивали у респондентов, на что им хватает зарплаты. Оказалось, что 35 процентам волгоградцев хватает зарплаты на основные траты. 19 процентов даже могут что-то отложить и не задумываются о тратах. А вот 46 процентам жителей Волгоградской области не хватает средств даже на то, чтобы сделать все обязательные платежи и купить поесть. В основном, мало денег мужчинам 45-54 лет. Жаловались на бедность в основном женщины. А если выделять категории по профессии то это в основном рабочие, медики и госслужащие. Айтишники, сырьевики и управленцы с проблемой скромных семейных бюджетов не сталкиваются.

Те, кто жалуется на несовпадение доходов и расходов, хотят прибавить к зарплате от 10 до 20 тысяч рублей (45 процентов). Получать на 5-10 тысяч больше рады 19 процентов. А 36 процентов волгоградцев мечтают о плюсе в 20 и более тысяч.

Кстати, большую часть зарплаты волгоградцы тратят на еду. На втором месте коммуналка, на третьем – неипотечные кредиты, а следом идет ипотека и аренда жилья.